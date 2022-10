Pollutions maritimes : 3 jours de formation à Macinaggio

C 'est pour renforcer les capacités de prévention et de réaction des acteurs de la lutte anti-pollution sur le littoral, face aux enjeux liés à l’importance du trafic maritime queue, dans le cadre de leur politique d’appui aux territoires en Corse, les services de l’État ont mis en œuvre cette action visant à renforcer les capacités de prévention et de réaction des acteurs de la lutte anti-pollution sur le littoral, face aux enjeux liés à l’importance du trafic maritime.

La Corse avec, notamment dans le canal de Corse et les Bouches de Bonifacio est particulièrement exposée, on le sait, à ce genre de risques;





Une douzaine de communes et intercommunalités venues de toute la Corse, les services de la Collectivité de Corse et plusieurs services de l’État ont participé à cette formation.



Une présentation du dispositif et de la réglementation s’est tenue dans les locaux de l’Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Corte (UIISC 5) à destination des élus et cadres des collectivités territoriales. Cette réunion a été suivie d’ateliers pratiques comportant une simulation de pollution avec le déploiement d’un barrage flottant, à Rogliano, dans le port de Macinaggio et sur le rivage.



Ces trois jours ont permis aux participants d’échanger et de mieux appréhender la lutte à terre contre les pollutions maritimes par hydrocarbures.