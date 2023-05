Police judiciaire : En Corse les renforts promis par le gouvernement se font attendre

Le constat est identique à Bastia. D’après Jean-Louis Vadella, secrétaire départemental de l’Unité SGP Police-Force Ouvrière de Haute-Corse, « les effectifs diminuent gravement ». « Il y a des départs et pas d’arrivée. Aucune mesure n’est prise, on ne se fait pas d’illusion. » Il faut dire que les chiffres sont alarmants : en Haute-Corse, la sureté départementale a perdu 13 enquêteurs, et ce, rien qu’en 2022. « L’unité qui traite des infractions financières a également été mise en sommeil », ajoute Jean-Louis Vadella. « On fait le maximum pour accueillir les plaignants, mais concrètement, les dossiers n’avancent pas. »



En Corse-du-Sud, la police judiciaire a enregistré 25 départs pour seulement 8 arrivées sur l’année 2022. « Et pour cette année, on est déjà à 11 départs, pour zéro arrivée... », s’indigne Pierre Azéma. Forcément, de tels problèmes d’effectif entraînent des retards. « Si on regarde simplement les délits routiers, on a plus de 1000 dossiers en stock, qui restent à traiter. Mais c’est impossible, ils ne sont que deux à travailler dessus ! Et le soucis, c’est que derrière, les victimes sont en attente d’une réponse. »