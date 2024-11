Poggio di Venaco : Une belle réussite pour la deuxième étape du circuit régional de dressage

Lors de la deuxième étape du circuit régional de dressage à Poggio Di Venaco, les vainqueurs des différentes catégories ont été nombreux à se distinguer. Le samedi 16 novembre, en Club 4, Livia Stromboni et Athena ont pris la première place, suivis de Huguet Karine et Gourmand. En Club 3, Laurine Jean Mistral et Velcro ont dominé, tandis qu'en Club 2, Jeanne Marck et Nebbiu sont montés sur la première marche du podium. Charlene Ettori et Gino ont remporté la catégorie Club 1, et Lyvia Leonardini et Hechizo se sont imposées en Club élite. Du côté des amateurs, Audrey Nicolai et Infinity ont gagné en Amateur 3B, Édouard Chauveau et Casallero en Amateur 2B, et Celia Dominici et C Lifar en Amateur 1B. En Amateur 3 préliminaire, Manon Farriol et Aloha ont pris la tête, tandis que Marie Catherine Armani et Diamant ont triomphé en Amateur 2 préliminaire et Salomé Vovk et Gavilán en Amateur 1 préliminaire. En Amateur 3 libre, Chiara Delaune et Candonero se sont imposées, tandis qu’en Amateur 2 libre, Léa Peretti Lachize et Corail de Civergols ont remporté la première place, suivis de Salomé Vovk et Gavilán en Amateur 1 libre.



Le dimanche 17 novembre, en Club 4, Clémentine Guerin et Jackpot ont remporté la victoire, suivis d’Enola Rosset et Coriola. En Club 3, Jeanne Marck et Hirigna se sont imposées, et en Club 2, Cécilia Joannec et Remington ont dominé la catégorie, un doublé remporté par la même cavalière en Club 1. Lyvia Leonardini et Hechizo ont confirmé leur victoire en Club élite. Dans les épreuves libres, Chanel Rocha et Grisouille ont pris la première place en Club 3 libre, tandis que Hina Villemin et Bodega ont remporté le Club 2 libre. Parmi les amateurs, Laura Quesnel et Bavella ont triomphé en Amateur 3A, Claire Heinrich et Lux en Amateur 2A, et Anna dea Valery et Double Diamond en Amateur 1A. Enfin, en Grand Prix, Chiara Delaune et Candonero Car ont remporté la catégorie Amateur 3, Léa Peretti Lachize et Corail de Civergols ont pris la tête en Amateur 2, et Salomé Vovk et Gavilán ont remporté le Grand Prix en Amateur 1.