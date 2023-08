Poggio di Nazza : Le carnaval fait son retour ce 12 aout

Le Carnaval de Poggio di Nazza fait son grand retour grâce à l'énergie contagieuse de l'association U Ciocciu Mascaratu. L'événement, attendu avec impatience, est prévu pour le samedi 12 août et promet une journée animée et festive.

Sous la houlette de l'association, plus de 100 costumes ainsi que des décors ont été minutieusement confectionnés au cours de la dernière année. Nicolas Quiriconi, président de l'association U Ciocciu Mascaratu, précise : "Le but de cette association a été la réactivation du carnaval historique du village. Après 25 ans de silence, Riambuffu revient à Poggio-di-Nazza. Les gardes du Royaume accueilleront le public dès leur arrivée au village à partir de 17h00."



Le défilé carnavalesque, qui débutera à 18h00 depuis le quartier Foata, sera animé par des percussionnistes qui rythmeront le cortège. Les rues du village seront le théâtre de scènes d'époque revivifiées par des personnages hauts en couleur. "Le dernier acte de la manifestation scellera le sort de Riambuffu dans un procès burlesque et annoncera l'ouverture du bal costumé", ajoute N. Quiriconi. Une occasion unique de se plonger dans l'ambiance festive du carnaval, agrémentée d'initiations aux danses caribéennes avec Daby et Manula. Les festivités seront agrémentées d'une buvette et de stands de restauration pour satisfaire toutes les papilles.



La concrétisation de ce projet remarquable a été possible grâce au soutien du Ministère de la Culture (dans le cadre du programme Transat des Ateliers Médicis), du Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse ainsi que de la mairie de Poggio-di-Nazza.