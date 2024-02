Poggio d'Oletta : le gendarme en détention provisoire

Jean-Philippe Navarre est revenu ce samedi sur les circonstances de la mort par balles de Alain Cappuri le 22 février à Poggio d'Oletta.

Dans un communiqué, il rappelle que les faits se sont déroulés aux environs de 6 heures, dans le cadre d'une opération conduite par les services de la SR d'Ajaccio avec le concours de la SR de Bastia et de militaires du PSIG de Bastia sur commission rogatoire d'un juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Ajaccio .

La victime visée "des chefs de recel de vol, d'association de malfaiteurs et de vols en bande organisée", qui devait être interpellée en même temps que plusieurs personnes dans les départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse , était mortellement blessée par balles lors de l'intervention des forces de police.

Aussitôt le militaire à l'origine des faits était placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée "du chef d'homicide volontaire" confiée aux services de la DIPN de la Haute-Corse et de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale.



La victime n'était pas armée au moment des faits

Le procureur de la République souligne dans son communiqué que "malgré la présence d'armes au sein de son domicile, la victime n'était pas armée au moment des faits" et que son autopsie avait révélé "la présence de trois plaies dont l'une, en région thoracique" qui " était à l'origine de lésions internes mortelles. "

"À l'issue de cet examen médical et des constations opérées par les enquêteurs, la découverte d'un total de trois projectiles ainsi que l'analyse des enregistrements des caméras embarquées par les personnels d'intervention suggéraient l'existence d'un tir unique, réalisé à l'aide d'un pistolet mitrailleur HK UM P9 dont le sélecteur apparaissait avoir été positionné en mode « rafale libre », la doctrine d'emploi de cet armement prescrivant habituellement le recours au « coup par coup », ajoute Jean-Philippe Navarre.



Placement en détention provisoire

Le procureur de la République de Bastia souligne encore que "lors de ses auditions, l'auteur des faits n'a pas su expliquer les circonstances de son tir et a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir appuyésur la détente de son arme en arguant donc d'un geste involontaire."

Ce samedi matin, le militaire a été déféré au parquet dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire du chef "d'homicide volontaire".

Il a été placé en détention provisoire.