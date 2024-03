Poggio d'Oletta : le gendarme auteur des tirs mortels remis en liberté

L'affaire remonte au jeudi 22 février, lorsque des gendarmes des sections de recherches d’Ajaccio et de Bastia, assistés du PSIG local, ont mené une intervention à Poggio d'Oletta qui avait pour objectif d'appréhender plusieurs individus dans le cadre d'une enquête pour "association de malfaiteurs, vols en bande organisée et recel", instruite à Ajaccio.L'opération s'est conclue par le décès d'Alain Cappuri, qui était "défavorablement connu des autorités judiciaires pour avoir été déjà condamné à plusieurs reprises", comme l'avait indiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Le gendarme du PSIG de Bastia, auteur des tirs mortels, a été mis en examen le 24 février pour "homicide volontaire" et placé en détention provisoire. Toutefois, il a été libéré suite à une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia.Cependant, le 7 mars, après une demande de mise en liberté déposée par son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia a infirmé l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention (JLD). Le militaire, un adjudant comptant 25 ans de services, a donc été libéré et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de porter une arme.Selon le magazine "La voix du gendarme" il est "autorisé à exercer sa profession et à reprendre son travail, mais uniquement dans les bureaux, pendant la durée de l'instruction," qui s'annonce longue.