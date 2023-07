Plusieurs opérations de secours ce weekend pour la SNSM de Propriano

Le week-end a été particulièrement intense pour les Sauveteurs en Mer de la SNSM de Propriano, qui ont mené avec succès quatre missions de secours et d'assistance à des plaisanciers en difficulté.

La première intervention a eu lieu ce samedi sur la commune de Sartène. Les Sauveteurs en Mer ont porté assistance assistance à cinq personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation en panne, dérivant au large de Tizzano. Les bénévoles ont réussi à sécuriser les occupants et à les ramener en toute sécurité à terre.



Ensuite l'équipe des sauveteurs a été mobilisé pour secourir cinq personnes en difficulté sur deux Paddle dans le Golfe du Valinco.



Une troisième intervention s'est déroulée dans le port de Propriano où un plaisancier a été victime d'une mauvaise chute sur un bateau.



Enfin, une quatrième mission impliquait la récupération d'un radeau de survie à la dérive au large de la pointe de Tizzano. Les Sauveteurs en Mer ont récupéré cet équipement crucial pour la sécurité en mer afin d'éviter tout danger potentiel pour d'autres personnes.



Ces missions de sauvetage et d'assistance ont été coordonnées par le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) ou le CODIS 2A (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud.)









.