Plusieurs motos détruites par le feu dans le centre ancien de Bastia

La rue Laurent Casanova de Bastia, celle qui longe l’immeuble Pouillon au dessus du Vieux-Port, a malheureusement commencé à s'habituer aux feux. Juste avant de rejoindre la rue du Colle, un local à poubelle collectif a déjà été touché, à plusieurs reprises, par des incendies. Seulement, cette fois, le feu a pris un peu plus en amont, au début de la rue, sur une espace de stationnement réservé aux deux-roues. Au total, cinq scooter ont été totalement détruit par les flammes, tandis que le sixième est partiellement brûlé.





« J’ai entendu des bruits d’explosion »

Ce lundi matin , plusieurs personnes, choquées, s’arrêtent pour commenter : « Quelle bêtise ! C’est forcément criminel. Un jeune serveur du coin venait juste de s’acheter une moto, elle n’est plus qu’un tas de cendre. » Plus loin, un habitant du quartier témoigne : « En plein milieu de la nuit, j’ai entendu comme des bruits d’explosion. J’ai pensé à des coups de feu. Finalement, ça devait être les motos entrain de brûler. » Ce dernier se gare régulièrement dans le quartier et, parfois, à cet endroit : « Dire qu’il m’arrive de laisser ma moto ici. Elle aurait pu brûlé avec les autres cette nuit. » D’après les habitués du Bar Bruno, situé juste au dessus de cet espace de stationnement, l’incendie s’est déclenché vers 2 heures du matin . En effet, les pompiers sont intervenus à 2h20 , selon nos confrères de France 3 Via Stella . En tous cas, sur place, ce matin, l’odeur de brûlé était encore bien prégnante.