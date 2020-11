Pluies et orages : la Corse placée en vigilance orange

Un épisode pluvio-orageux intense va en effet concerner notre île dès cet après midi annonce Météo France. Des averses et des orages provenant de la Méditerranée vont remonter sur l'est de la Corse en cours de journée. En première partie de nuit, l'activité se renforcera nettement. Les intensités pluvieuses sont proches de 30 à 50 mm en peu de temps. Ces averses et orages se produiront principalement sur l'est et le sud de l'île et perdureront toute la journée de samedi. Les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 50 à 80 mm sur le littoral oriental et en plaine, 100 à 150 mm sur le relief et les contreforts est de l'île, localement 200 à 250 mm voire plus. La limite pluie-neige se situe vers 2000m. L'activité faiblira en seconde partie de nuit de samedi à dimanche.