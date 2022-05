"Plateforme danse" revient du 14 mai au 3 juin à Bastia

Les 14 et 15 mai un stage est prévu, dirigé par Sylvain Groud et les danseuses et danseurs du Ballet du Nord. Objectif : transmettre aux participants les outils chorégraphiques leur permettant de prendre part activement au bal chorégraphique du mardi 17 mai.



Le mercredi 18 mai de 19 à 21 heures en la salle des congrès du théâtre municipal de Bastia : « Hip Hop/ A la découverte du dance floor », une masterclasse animée par les pionniers de la danse hip hop Alex Benth, Jean Claude Guilbert, Dominique Lesdema, Dominique Lisette et Charly Moandal qui travaillent avec les plus grandes stars comme MC Solar, Rita Mitsouko, Joey Star, chorégraphient pour les émissions de Michel Drucker, dansent pour les compagnies hip hop comme Black Black Beur et Boogie Saï.. A travers les bases de la funk et du hip hop, la relation musique et danse et le plaisir de partager cette forme de liberté d’expression, ces danseurs exceptionnels ouvriront les portes du clubbing.



Autre Masterclasse, à la salle de Pratique artistique de L’Alb’Oru le vendredi 20 mai

17 à 19 heures : Art Project Bora avec la chorégraphe Kim Bora. Directrice de la compagnie Art Project Bora, Kim Bora s’est imposée ces dernières années comme la chorégraphe la plus en vue de la Corée du Sud. Son travail pluridisciplinaire croise les arts visuels, le cinéma, la performance, la musique et la mode. Cette originalité lui vaut une reconnaissance internationale et la compagnie installée à Séoul, s’est produite dans de nombreux pays : Japon, France, Finlande, Slovénie, Allemagne, Mexique, Brésil, Uruguay... Cette masterclasse explorera le vocabulaire de Somoo qui croise gestes asiatiques traditionnels et danse contemporaine à partir d’éléments clés de la pièce.



Enfin, le programme très étoffé déjà prévoit, du 19 mai au 3 juin au Centre culturel Una Volta : Video Art Videremu disse Robertu / On verra bien dit Robert. Des langages croisés (danse, slam, musique, vidéo, langue corse) questionnent le rapport de l’œuvre à celui qui la reçoit et, sur les traces de Fluxus, la relation entre l’art et la vie.