Plan précarité adopté par la CdC : où en est on ?

Le matin même, deux questions en rapport avec ce même sujet avaient également été posées par le groupe. La première de Petr'Antò Tomasi sur le service public de l'emploi: " bien que conscients que la demande exprimée par l’Assemblée de Corse en 2016 diffère par sa portée de l’expérimentation annoncée au Congrès de Bordeaux, seriez-vous favorable à ce que la Collectivité de Corse participe à ce pilotage du service public de l’emploi comme prélude à un changement de paradigme plus profond ?" Et une seconde par Marie Simeoni toujours sur la précarité: "Je vous demanderais donc suite au vote de notre plan précarité, quelle stratégie envisagez-vous pour mettre en œuvre ce plan ? Et au regard des nouveaux éléments, quelle solution avons-nous pour répondre au fléau de la précarité ?"

" Rappelons qu'un plan de lutte contre la précarité avait été voté en mars 2017. Ainsi, j’ai demandé à ce que l'on fasse un état des lieux de cette lutte contre la précarité. Voir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas et ce qu’il faut modifier pour l'améliorer. Et que ce plan de lutte contre la précarité soit révisé, pour y inclure un volet mobilité et soit effectuée une concertation avec les acteurs de terrain pour en cerner les problématiques".

Pour cela, la conseillère territoriale a également demandé à ce que soit créé un quatrième pilier, celui de la mobilité, "au même titre que ceux de d’hébergement, du social et de la santé.

"Pour certains, une mobilité difficile reste un frein à l'emploi. Et le le manque d’infrastructures de transport alternatif à la voiture freine également cette mobilité. Il est bon de rappeler qu’une mobilité maîtrisée constitue un enjeu majeur en terme de politique écologique".