Plan blanc, axe rouge : on vous dit tout sur le dispositif médical sans précédent pour la venue du pape

Depuis le 9 décembre, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse a déclenché le plan blanc, mobilisant l’ensemble des établissements sanitaires publics et privés de l’île. En parallèle, le plan bleu a été mis en œuvre pour les structures médico-sociales. Objectif : renforcer les capacités d’accueil, notamment dans les hôpitaux d’Ajaccio et de Bastia, en vue de la visite du pape François. « La venue du souverain pontife est un événement exceptionnel nécessitant des dispositifs tout aussi exceptionnels, » explique Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l’ARS de Corse. « Ces mesures permettent de mobiliser du personnel et de coordonner les moyens pour assurer une gestion optimale de cette journée hors norme. »



Depuis un mois, plusieurs réunions se sont tenues entre l’ARS, la préfecture et les établissements médicaux afin de coordonner ce vaste dispositif. Une dernière réunion de cadrage est prévue le 12 décembre pour finaliser les préparatifs. Marie-Hélène Lecenne précise que ce déploiement, bien qu’inhabituel, s’apparente aux défis estivaux en Corse, avec cette fois-ci une concentration exceptionnelle de population sur une seule journée.



Des dispositifs en ville pour la sécurité médicale

En raison de l’affluence attendue – environ 100 000 personnes – et des restrictions de circulation, des dispositifs médicaux seront déployés dans le centre d’Ajaccio. « Une foule dense peut engendrer des risques nécessitant une réponse immédiate à proximité, » souligne Marie-Hélène Lecenne. Un poste médical avancé (PMA), capable de prendre en charge jusqu’à 50 patients, sera installé au cœur de la ville, accompagné de quatre points de rassemblement médicalisés (PRV) répartis le long du parcours. Ces structures, équipées pour traiter des urgences, faciliteront le transfert des patients vers les hôpitaux via des axes rouges, spécialement dédiés aux véhicules de secours.



L’accès aux soins encadré

Pour éviter tout encombrement des structures médicales, l’ARS insiste sur un mot d’ordre : appeler le 15. « Le recours au Samu sera systématique pour toute urgence. Les équipes de régulation orienteront les demandes selon les besoins, avec des professionnels prêts à intervenir en cas d’urgence vitale, » précise la directrice générale.



Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux – infirmiers et autres intervenants à domicile – recevront des laissez-passer pour circuler malgré les restrictions. L’ARS prévoit d’en délivrer entre 800 et 1 000. Le nombre de pharmacies de garde à Ajaccio et dans les environs sera également augmenté.

Le dispositif inclut également des avions sanitaires, renforcés par un troisième appareil positionné à Ajaccio, et des hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie, prêts à intervenir pour des évacuations vers Bastia ou le continent si nécessaire.



Un protocole pour le pape François

Un protocole médical spécifique a été élaboré pour le souverain pontife. Le Vatican collabore étroitement avec un médecin référent de l’hôpital d’Ajaccio pour répondre à tout besoin particulier.