Plages de Saleccia et du Lotu : bientôt un meilleur accès mais réglementé et payant

Elles font partie des plus belles plages de Corse, le Lotu et Saleccia situées entre la Balagne et le Nebbiu-Conca d’Oru pourront bientôt être facilement accessibles par la route. Le conservatoire du littoral a débuté il y a un peu plus d’un an (janvier 2021), un important chantier pour faciliter et réglementer l’accès à ces lieux très fréquentés par les locaux et les touristes durant la période estivale.



Jusqu’alors, se rendre sur ses plages à bord d’un véhicule motorisé relevait du véritable parcours du combattant. La piste ouverte dans les années 1950, très endommagée à cause de mauvais écoulements des eaux pluviales, était seulement praticable en 4x4, les secousses en prime. Pour remédier à cela, les 12 kilomètres de piste qui partent de la route départementale, après le hameau de Casta et traverse la plaine du Liscu jusqu’à la mer depuis les années 50, ont subi de nombreux aménagements durant l’année 2021. Les parties les plus fragiles ont été consolidées, les écoulements d’eau revus grâce à la création de fossés et de caniveaux pour faciliter l’entretien futur de cet espace.





Cet important chantier représente une dépense de 3 millions d’euros financés en partie par le plan France Relance du gouvernement mais aussi par la Collectivité de Corse à hauteur de 1,7 millions d’euros.



Mais arrivé à la fin du « périple de Saleccia », surgit une autre problématique : le stationnement anarchique en plein été.

« Notre but c’est de proposer un aménagement qui permettra de contrôler le flux touristique », indique Anne-Laure Santucci, présidente du conservatoire du littoral.

La solution privilégiée a donc été de créer une nouvelle aire de stationnement, en amont de l’actuelle, dans un lieu plus discret pour « redonner un caractère plus naturel au paysage de marais et de pelouses situés à l’arrière de la plage et des dunes boisées », explique Michel Muracciole, le directeur du conservatoire du littoral.

Ce parking de 150 places, dont le prix d’accès sera fixé plus tard avec les acteurs locaux, accueillera un quota journalier de véhicules à définir. Un tarif résident pourrait être appliqué. Les recettes perçues contribueront à l’entretien de la piste et des installations, ainsi qu’à régler le point d’information du public qui sera placé à son entrée.



Sentier de randonnée pédestre et équestre



La grande nouveauté de cet aménagement sera la création, dans le courant 2022 jusqu’à 2023, d’un sentier de randonnée pédestre de 12 kilomètres menant aux deux plages. Cet accès sécurisé empruntera; pour partie, un ancien chemin communal, bordé de murets en pierres sèches. Les adeptes d’équitation pourront également l’emprunter à cheval. L’aménagement prévoit d’ailleurs une halte équestre qui permettra aux cavaliers randonneurs de s'arrêter dans de bonnes conditions de confort et de sécurité, près de la plage.



Les travaux s’arrêteront durant l’été pour reprendre après.

La fin du chantier est prévue pour l’été 2023