Pizza in festa à Borgo : Une 1ère édition réussie avec plus de 10 000 visiteurs !

Le pari n’était pas gagné d’avance et pourtant il a été relevé et gagné par les organisateurs. Des pizzas de toutes les couleurs, des produits artisanaux de qualité, des Masterclass bien suivis, des animations vivantes. Quant aux différents championnats organisés durant cette Pizza in Festa, ils auront réservés des très bonnes surprises. Un bilan plus que positif pour l'organisateur Stéphane Pileri : « Je tire un bilan très positif de cette 1ère édition. Avec plus de 10 000 visiteurs c’est bien au-delà de nos attentes et malgré une météo guère favorable. Les artisans et les pizzaiolis se sont déclarés ravis. Je suis fier que parmi les 5 qualifiés pour les championnats de France figurent 2 corses » . De son côté, Julien Panet, président de l’Association des Pizzerias de France en est resté bouché bée ! De racines corses (Scolca), il dressait lui aussi pour CNI un très bon bilan de cette première en Corse.