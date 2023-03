Pilouis Loubet touche un caillou et abandonne au Mexique

Une après-midi à oublier pour le Team M Sport dès la première véritable spéciale du rallye à savoir l'ES3 El Chocolate avec ses 29 kilomètres. Ott Tanak le leader connaissait un problème avec son turbo et terminait l'ES au ralenti concédant plus de sept minutes à la Hyundai d'Esappeka Lappi qui a été la plus rapide, et ce mauvais scénario allait se répéter pour le Team d'outre-Manche avec Pierre-Louis Loubet qui endommageait sa suspension en tapant une pierre dans une corde et était contraint à l'abandon.

La troisième Ford Puma confiée à Jourdan Serderidis quittait elle aussi le rallye. Une après-midi véritablement noire pour le Team M Sport. Pilouis Loubet pourrait repartir demain..si tout va bien.