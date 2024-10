Pietrosella se prépare pour la Fête de la Transhumance

La Fête de la Transhumance fait son retour à Pietrosella le dimanche 6 octobre 2024, de 14h à 22h. Cet événement, qui célèbre les traditions pastorales de l'île, mettra en avant les temps de transhumance qui ont marqué l’histoire locale.

Cette année, la municipalité élargit son programme et investit de nouveaux lieux. De 14h à 18h, les visiteurs pourront parcourir un marché de producteurs et d’artisans, avec des stands de vannerie, de sellerie, ainsi que des produits gourmands et des jeux anciens.

Les animations comprendront une démonstration de vannerie par Natalina Figarella et une exposition d’outils anciens présentée par Marius, accompagnée de photos historiques issues de la collection de Terry et Guerin Campana et du Musée de la Corse.

À 16h30, Christian Andreani animera une présentation interactive d’instruments pastoraux, suivie d’un concert acoustique du groupe « Caramusa ». Des projections d’un documentaire sur le pastoralisme corse seront également proposées à 15h, 16h et 17h, en langue corse sous-titrée en français, par Allindi.

Les enfants pourront participer à des ateliers, dont un sur les outils anciens, animé par Marius, et un autre sur la vannerie avec du papier journal, dirigé par Natalina Figarella.

Une ferme pédagogique accueillera brebis, chèvres et poneys pour le plaisir des plus jeunes. À 18h30, le groupe « A Valsa Ghinghetta » donnera un concert sur la place du village, où une buvette sera disponible.

La journée se terminera par une soupe corse offerte par la municipalité à 19h30.



En raison de l’affluence prévue, la circulation sera interdite dans le village de 14h à 22h. Des parkings seront installés aux abords du village, avec une navette pour faciliter l’accès à l’événement.