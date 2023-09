Pietrosella : Le festival de surf du Ruppione est de retour ce weekend

Samedi une catégorie open, donc ouverte à tous, mais avec des surfeurs très confirmés et une catégorie moins de 18 ans. “Dans la catégorie open, on trouve également des jeunes qui veulent se frotter un peu aux “vieux de la vieille” , aux surfeurs qui sont plus aguerris. Chez les juniors de 12 à 18 ans, certains sont déjà très prometteurs. On a une belle génération de surfeurs insulaires jeunes, qui ont de l’ambition, notamment ceux du Capo surf club de François Santoni qui a démocratisé et lancé ces jeunes qui font de la compétition nationale. Le surf insulaire se prépare vraiment un bel avenir ”.



Dimanche catégories longboard “plus vintage avec des planches plus grandes et une manière différente de surfer, moins agressive et plus dans l’harmonie entre l’eau et l’être humain”, et moins de 12 ans avec des conditions parfaites “moins de vent et une houle plus adaptée à leur ambition”. “Pour beaucoup, la Corse et la Méditerranée n’ont jamais été un terrain de jeu, alors que depuis 30 ans des surfeurs ont découvert des spots extraordinaires sur notre île et ont pu mettre en avant notre sport. Si on en est là aujourd’hui, c’est grâce aux anciens qui ont ouvert la voie. Le surf c’est un sport sain, très bon pour l’épanouissement des jeunes, c’est très spectaculaire et ça attire. C’est un sport individuel, mais en même temps on est dans le partage. On dépasse ses limites, car c’est à nous de nous adapter à la vague et non l’inverse”.





Rendez-vous dimanche de 9h à 18h sur la plage du Ruppione, pour admirer la danse des surfeurs en communion avec les vagues.