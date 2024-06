Pietrosella : L’association “Tous pour Chacun” organise une journée paralympique et olympique inclusive

Depuis sa création en novembre 2018, l’association régionale 100% inclusives’est donné trois missions essentielles : sensibiliser la jeunesse au handicap et à la différence, favoriser l’inclusion et l’épanouissement des personnes en situation de handicap, et mettre en place des outils de prévention. Le bureau de l'association est composé de membres en situation de handicap, qui votent et participent activement à tous les projets.Avec 1000 adhérents en quatre ans et 7000 abonnés sur les réseaux sociaux, "Tous pour Chacun" a développé plusieurs pôles d'action sous la responsabilité de personnes en situation de handicap, entourées d’éducateurs. Parmi ces pôles figurent Sensi pour Tous, qui œuvre dans les lycées et clubs sportifs, Sport pour Tous, qui organise des activités de loisirs accessibles, et Culture pour Tous, Formation et Insertion, Vacances pour Tous, Humanitaire, et Média. Ces pôles visent à intégrer et valoriser les personnes en situation de handicap dans divers domaines de la société.Le pôle Événementiel, organisateur de la Semaine Régionale du Handicap en Corse, propose ce samedi "La journée des jeux paralympiques et olympiques 2024" en partenariat avec la commune de Pietrosella. "La journée débutera par une matinée de sensibilisation aux jeux et sports paralympiques de 9h à 12h30, avec six sports paralympiques des Jeux de Paris 2024 présentés sous forme d’ateliers ludiques ouverts à tous." détaille Kyllian Heslot, responsable de projets et développement.Les participants pourront tester le céci-foot, le volley assis, le para ping-pong, le volley fauteuil, le para tir à l’arc et la boccia. "Les participants seront mis en situation de handicap pour comprendre les défis que cela représente. Le but est de réaliser que, malgré les difficultés, les personnes en situation de handicap peuvent accomplir des activités ou des sports en s'adaptant", ajoute Kyllian. Une récompense sera décernée lors de la soirée au meilleur jeune et au meilleur adulte de la matinée.À partir de 17h30, les inscriptions au tournoi solidaire de pétanque de Pietrosella débuteront, accompagné d’un concours de tir. La journée se terminera en musique avec des musiciens, chanteurs et un DJ, tandis qu'une buvette sera disponible pour se restaurer. Les bénéfices de la journée financeront divers projets, notamment leur "Album pour tous".telle est la devise de l’association, promettant une journée de partage, de découverte et de solidarité. Pour le tournoi de pétanque, les places sont limitées ; inscrivez-vous à l'avance avec votre doublette sur : HelloAsso - Tournoi de Pétanque Pietrosella 2024. Pour plus d’informations sur le programme de la journée, consultez les comptes Instagram et Facebook de Tous pour Chacun.