Philippe Askenazy : « Aujourd’hui, le travailleur est extrêmement contrôlé à tous les niveaux »

- La semaine de quatre jours a-t-elle un sens ?

- Elle peut avoir un sens, mais plutôt en rapport avec le télétravail. On se retrouve, à la fois, avec la question de reconstruire des lieux de socialisation, de collectif, et la question de rendre plus présents sur leur lieu de travail ceux qui sont en télétravail, soit un actif sur cinq. On ne peut pas donner des éléments de souplesse avec le télétravail, s’il n’y a pas une forme de contrepartie. Finalement la semaine de quatre jours est aussi un passage nécessaire si on veut revenir sur le télétravail. Et puis pour ceux, 80 % qui ne sont pas concernés par le télétravail, cela pose, à pas mal d’entreprises, mais aussi aux administrations, des problèmes de justice et même des problèmes purement organisationnels au sein du collectif de travail. Dans la même entreprise, les cadres peuvent faire du télétravail, mais les opérateurs ou les professions intermédiaires n’ont pas accès au télétravail du fait de leurs tâches. Pour ces salariés, c’est une injustice, un avantage de travail que l’on donne aux autres. La semaine de quatre jours est un élément de réponse parce qu’on pourrait aligner l’ensemble des travailleurs autour de cette semaine de quatre jours qui n’est pas nécessairement une réduction du temps de travail, mais une organisation différente du temps de travail. Certaines entreprises font déjà l’expérience de réduire, soit le temps de travail en proportion du nombre de jours, soit de maintenir le même nombre d’heures travaillées dans la semaine et de les compacter sur quatre jours. Cette réflexion est fondamentalement liée à des questions de télétravail et à la volonté de faire revenir certains salariés sur leur lieu de travail, et d’éviter ainsi un déni d’injustice.



- Peut-on parler de perte de compétitivité sur le travail ?

- En France par rapport aux autres pays, non ! Toutes ces problématiques se retrouvent dans l’ensemble des pays avancés. Ce questionnement n’est pas particulier à la France. Lorsqu’on compare sur les grandes masses, sur les statistiques purement économiques de la productivité du travail, on ne voit pas de décrochage de la France par rapport à d’autres pays. Le problème est plus global, c’est celui des organisations productives dans nos économies capitalistes. Contrairement à tous les discours qui peuvent être entendus, je ne crois pas que la compétitivité française se joue sur la question du rapport au travail. Il y a une problématique du travail, mais qui est plutôt partagée au sein des pays avancés. Si l’on prend le cas américain, le malaise de la Working class américaine, qui a voté Trump, est aussi révélateur que les choses ne se passent pas non plus très bien là-bas. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs pour le monde du travail. Il y a des problématiques de compétitivité en France, mais elles ont d’autres types de sources que cette question de travail qui est très partagée.



- La question des salaires est-elle le défi majeur ? Le SMIC est-il trop bas ?

- Oui ! Je pense que cette question va véritablement émerger en France dans les deux ou trois années à-venir. Elle est sous-jacente. A-t-on une smicardation des salaires ? Serait-on dans une économie low cost avec des emplois mal payés, éventuellement peu productifs, et avec une déqualification des salariés ? Je pense que ce n’est pas totalement le cas au niveau européen. Il va falloir se projeter dans les années qui viennent parce que nos voisins, suite à la directive « Salaire minimum en Europe », vont très fortement augmenter leurs salaires minimum, que ce soit l’Allemagne, la Belgique ou l’Espagne, par exemple. Ces pays limitrophes rentrent dans une stratégie en jouant sur ce véritable outil qu’est le salaire minimum pour, à travers les salaires, à part évidemment le salaire des agents publics, essayer de propulser, d’un point de vue qualitatif, leur économie qui va perdre peut-être des segments de compétitivité en termes de commerce extérieur. Leur but est d’obtenir éventuellement une plus grande productivité et de meilleures conditions d’emploi pour les salariés et créer ainsi des emplois de qualité. On verra à l'horizon 2027-2028 ce que feront nos voisins qui ont pris ce pari. Le risque est que l’économie française reste spécialisée dans les segments de faible valeur ajoutée et qu’elle arrive à un blocage par rapport à celles de nos voisins. Cette question salariale est présente au niveau du pouvoir d’achat, mais pas nécessairement en termes de compétitivité ou de manière extrêmement défensive.



- Cette mutation touche-t-elle de la même façon les territoires continentaux et des régions rurales, insulaires comme la Corse ?

- Je ne suis pas un spécialiste de l’économie insulaire. Ce que je peux dire, c’est que ces grandes transformations, surtout quand on parle de salaire minimum, touchent l’ensemble de la France ou d’un pays, quelques soient les structures territoriales. Évidemment, cela va s’appliquer de manière différente entre les territoires. Ces mutations, qui sont à l’œuvre, peut-être aussi faut-il les suivre pour en saisir les opportunités, que ce soit au niveau du télétravail ou de l’intelligence artificielle. Il n’y a pas un ultra déterminisme sur des politiques qui peuvent être menées localement. La mobilisation des acteurs locaux va aussi déterminer le futur du travail dans un territoire. Les choses ne sont pas écrites d’avance. Plutôt que de se concentrer sur les particularismes corses comme étant des obstacles, peut-être faut-il considérer ces particularismes et penser ce qu’on peut faire comme stratégie pour saisir les opportunités !



- L’intelligence artificielle (IA) fait peur. On craint qu’elle ne détruise les emplois. Est-elle le principal défi que le monde du travail devra affronter à l’avenir ?

- Absolument pas ! Je suis même dans une perspective inverse. Je pense que malheureusement l’intelligence artificielle ne donnera pas les gains tant attendus. Alors que, dans le même temps, on aura des besoins de main-d’œuvre absolument considérables sur une problématique de vieillissement de la population. Le vieillissement veut dire qu’il y a moins de personnes en âge actif, mais qu’aussi se pose la question du traitement de la dépendance. Et puis la question de la transition et de l’adaptation au changement climatique va nécessiter de la main-d’œuvre. Il faut penser aux qualifications nécessaires. Et c’est là que se joue la question du travail dans les années à venir. Finalement, l’IA va être une technologie importante, mais qui n’est pas en soi une menace. Là aussi, c’est mon leitmotiv, il faut la saisir comme une opportunité à utiliser pour des éléments pratiques et pour faire face à l’enjeu du changement climatique. L’intelligence artificielle est présente depuis quelques années au Japon, comme une technologie extrêmement poussée par le gouvernement. On ne voit pas du tout ce grand soir du travail. On voit plutôt des phénomènes nettement plus complexes que ceux que l'on avait pu anticiper. L’IA entraine un changement des tâches, pas du tout une situation où l’emploi disparaît. L’histoire montre que lorsque des grandes technologies apparaissent, il y a systématiquement cette peur que le travail disparaisse. Il y a une forme de répétition de l’histoire. J’avais commencé avec la répétition de l’histoire de Mai 68, pour les jeunes. L’IA pose des enjeux plus démocratiques avec un questionnant sur la manipulation de l’opinion, c’est autre chose que la disparition du travail.



Propos recueillis par Nicole MARI.