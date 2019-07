Pétanque : et de 5 pour A Bucciata Bastiaccia !

Organisée par les Frères Jean-Charles et Patrick Lamperti cette manifestation draine chaque année près de 50 000 personnes autour de la place Saint Nicolas.

« Cette année l’International Pierrot Lamperti sera encore plus relevé avec de très grands noms de la pétanque » se réjouit Jean-Charles Lamperti. L’International qui débutera le samedi 24 au matin et qui fait partie des 37 compétitions qualificatives pour 2020, sera précédé d’autres concours tout aussi prisés : concours des familles (1 femme, 1 homme et un enfant de mois de 17 ans), le mercredi 21, concours promotionnel de la pétanque (doublettes, 300 inscrits) le jeudi 22, concours people le vendredi 23, Grand prix féminin le samedi 24, concours adolescents (triplettes) le dimanche 25.

A la demande de la mairie de Bastia, viendra aussi se greffer Le pétanque tour.

«Notre ville avait déjà accueilli la tournée pétanque tour il y a 2 ans et nous avons souhaité reconduire l’évènement » explique Linda Piperi, adjointe au maire de Bastia, déléguée au Développement Economique, au Marketing Territorial et à l'animation. Depuis 2011, la FFPJP, Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, organise le Pétanque Tour qui chaque année fait étape dans 6 villes du territoire national. Pendant deux jours, mercredi 21 et jeudi 22 le Pétanque Tour accueillera dans son espace dédié, des champions du monde (Le Boursicaud, Hureau, Grazzini …) prêts à relever des défis, des cadeaux seront distribués à tous les participants, et enfin des ateliers adaptés au public le plus jeune seront mis en place. « Il s’agit d’une véritable promotion pour la pétanque avec des initiations pour les jeunes » souligne Jean-Charles Lamperti. « La mairie fera participer des jeunes ces centres aérés de la ville, des jeunes en difficulté, défavorisés ou en situation de handicap » complète Linda Piperi.





Pour en revenir au « gratin » de l’International Pierrot Lamperti, il rassemblera 256 triplettes avec la participation des plus grands joueurs français et internationaux. Citons parmi eux : Le Boursicaud, Rocher, Robineau, Puccinelli, Lacroix, Motoro, M. et T. Molinas, Cano, Hatchadourian. « A leurs cotés de jeunes espoirs comme Gino Deslys, Kenzo Dubois, Mikael Bonetto ou encore Lucas Desport » ajoute JC Lamperti.

A ces pontes de la pétanque s’ajouteront de redoutables formations nationales : Italie, Grèce, Suisse, Monaco, Belgique, Allemagne, Portugal, France. Sans oublier nos insulaires, les Fieschi, Germain, Grazzini, Basil, Guidoni, Tolaini, Peraldi, Bonvarlet, Tarassenko, Sini, Dionisi, Pietri, Philipson.

Evénement international, l’International sera retransmis en direct sur la web tv de Boulistenaute.

L’an passé plus de 300 000 personnes (Belgique, Allemagne, Finlande, Suisse, Espagne, Italie, Suède, USA, Réunion, Monaco, Thaïlande, Maroc, Nouvelle Calédonie, Danemark, Israël…) s’étaient connectées pour suivre la finale.

Au vu de ce succès l’équipe de Boulisnaute a décidé de venir cette année à Bastia avec plus de matériel Hight Tech.

Cette année encore A Bucciata Bastiaccia viendra en aide à l’association La Marie Do dans sa lutte contre le cancer. Ainsi 25% du montant des inscriptions au concours promotionnel de la pétanque seront reversés à l’association, soit 5 € sur les 20 de l’inscription.





Marraine et parrain de cette édition 2019 : Marie-Ange Geronimi et Marcé Lepidi.

« J’ai tout de suite accepté cet honneur d’être la marraine de cette édition car j’adore le coté convivial, amical de celle-ci » déclare celle qui est un des piliers de la troupe Teatrinu. « C’est un énorme plaisir d’avoir été choisi » indique de son coté Marcè Lepidi. « Bastia est ma ville de cœur et cette compétition est exceptionnelle car elle rassemble des gens de tous les horizons. Il y a une très bonne ambiance dans cet endroit magique qu’est la place Saint Nicolas » déclare encore cet artiste autodidacte, passé maître dans le pop art.





Jet du cochonnet sur les 96 terrains de la place Saint Nicolas et 32 du Prado*, mercredi 21 août à 10 heures

*Des navettes gratuites mises en place par la CAB assureront les liaisons entre le Prado à Lupino et la place Saint Nicolas.