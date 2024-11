Pétanque : Ange Campocasso nouveau président du comité de la Haute-Corse

Lors de cette assemblée générale, un seul candidat s’est présenté pour reprendre la présidence, suite à la démission de Pierre Rossi, président de longue date. Ange Campocasso a été élu et a déclaré : « Assurer la continuité du travail qui a été réalisé depuis des années. Je mesure l’ampleur de tout ce qui a été fait en faveur de notre sport. Pierre Rossi et son équipe laissent un comité en pleine santé, assis sur des bases solides. C’est un défi que l’on me lance aujourd’hui après avoir été quatre ans l’un des vice-présidents du comité départemental. Je m’engage ainsi à poursuivre ce travail tout en cherchant à apporter des améliorations qui répondront aux attentes de chacun. Nous serons également la boîte aux lettres entre les clubs et la Fédération Française. Avec Grégory Cugurno, Jean-Pierre Grazzini, François Bruschini, Manuela Hautecoeur, Lydie Ferrari, Paul Mariani, Laurent Paoli, Marie Renosi et Carlu Grazzini, nous nous attèlerons à atteindre nos objectifs. »



Un programme ambitieux pour la pétanque en Haute-Corse

Le principal objectif du nouveau président est de populariser encore davantage la pétanque auprès des jeunes générations, tout en continuant à soutenir les licenciés de longue date. « Je suis convaincu que nous pouvons attirer de nouveaux passionnés, jeunes et moins jeunes, en rendant notre sport plus accessible et plus attractif, à travers des événements locaux ainsi que par des actions de sensibilisation », a affirmé Ange Campocasso.



Parmi ces actions, il souhaite proposer des démonstrations et des initiations dans les écoles, afin de susciter un intérêt chez les plus jeunes. Il prévoit également de développer les écoles de pétanque dans chaque club, notamment à Corte, ville universitaire. « Nous souhaitons que chaque club dispose d’une école. Pour cela, nous allons aussi travailler sur la formation des éducateurs, mais il est nécessaire que les bénévoles s’investissent dans ces structures », a-t-il souligné.



Des projets structurants pour le comité

Outre le développement des écoles, le comité vise à élargir la pratique du jeu provençal en Haute-Corse, avec l’organisation de concours tout au long de l’année. « Nous pensons également organiser un grand concours sous forme de festival et attribuer plus équitablement les championnats régionaux, afin que tous les clubs intéressés puissent les accueillir. Nous voulons enfin nous donner les moyens d’organiser un championnat de France », a ajouté le président.



Pour réaliser ces ambitions, le comité devra renforcer ses moyens financiers en recherchant de nouveaux sponsors. « On le sait bien, le nerf de la guerre, c’est l’argent », a conclu Ange Campocasso.



Par ailleurs, ce samedi, l’élection du nouveau président régional de pétanque aura lieu à Ponte-Leccia, au Café des Sports. Lino Di Franco, après quatre années à la tête du comité régional, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.