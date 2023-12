Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Marie-Françoise Devichi ?

La Rédaction le Vendredi 15 Décembre 2023 à 20:01

L’année 2023 s’achève. En Corse, des visages ont marqué l’actualité tant sur le plan sportif que sur les plans politique, culturel ou encore le social. La rédaction de CNI en a sélectionné 12. Du 13 au 24 décembre, chaque jour, on vous présentera le portrait d'une personnalité qui a marqué, dans son domaine, l'année. Du 25 au 31 décembre, ce sera à vous de choisir parmi ces 12 femmes et hommes, celle ou celui qui incarne le mieux 2023.



La personnalité choisie ce vendredi 15 décembre est la vigneronne de Barbaggio, Marie-Françoise Devichi, qui en novembre dernier a remporté le prix des artisanes 2023 organisé par les magazines ELLE, ELLE Décoration et ELLE à Table, avec le soutien du Groupe @lvmh, dans la catégorie « Métiers de la vigne et du vin »