Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Marie-Antoinette Maupertuis ?

Le jeudi 1er juillet 2021, pour la première fois, une femme a été élue à la présidence de l'hémicycle : Marie-Antoinette Maupertuis, professeur des universités et ancienne présidente de l'Agence de Tourisme de la Corse, a, en effet, été élue présidente de l’Assemblée de Corse.





Au-delà des mille et une actions menées depuis son accession à la présidence de l’organe délibérant de la collectivité de Corse; "Nanette" Maupertuis s'est évertuée à ouvrir la Corse sur son environnement méditerranéen et européen. Avec il y a quelques semaines un résultat exemplaire.

Le Traité du Quirinal, signé en 2021 entre la France et l’Italie, omettait les îles et régions maritimes comme acteurs de la coopération transfrontalière. Mais grâce au travail mené par Marie-Antoinette Maupertuis, notamment, la Corse obtenait le droit en octobre 2023 de siéger au comité de coopération, avec notamment la Sardaigne, la Toscane et la Ligurie.





Son idée, exposée fin juillet 2023 devant les élus de l'île, était de démontrer, dans le cadre de ce traité du Quirinal, « que nous sommes capables de collaborer avec une région limitrophe. Nous sommes liés à l'Italie depuis des siècles. C'est un élément indispensable et un signal que nous devons envoyer à la jeunesse d’une ouverture sur l’espace méditerranéen et largement européen ».

Elle avait aussi développé ce thème, qui lui est cher, devant l’Assemblea di a Giuventù, le 13 juillet. Et insisté sur la nécessité d’une telle coopération frontalière avec la région la plus proche de l’île.





« C’est par l’analyse, l’anticipation, la prospective et le partage de nos expertises individuelles que l’on peut être un exemple de solidarité et d'action concertée entre régions du pourtour méditerranéen pour protéger notre patrimoine commun et envoyer un signal d’espoir à la jeunesse », aime-t-elle à répéter.