Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Lisandru Bertini ?

Parmi les personnalités retenues par la rédaction de Corse Net Infos il y a Lisandru Bertini qui le dimanche 17 septembre à Châtel, en Haute-Savoie, a décroché le titre de champion du monde chez les moins de 21 ans en VTT Enduro . À seulement 19 ans, Lisandru Bertini inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du cyclisme insulaire et du sport corse. Son sacre représente bien plus qu'une victoire personnelle : il incarne la détermination, le talent exceptionnel, et le potentiel des jeunes athlètes corses.En reconnaissance de son exploit exceptionnel, il a été intégré dans la liste des personnalités de l'année 2023 de Corse Net Infos, symbolisant ainsi la réussite et le talent qui caractérisent la jeunesse corse.