Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était La Petite Culotte ?

Vincent Colonna, alias La Petite Culotte, se hisse à nouveau parmi les personnalités marquantes de l'année 2023 pour la redaction de Corse Net Infos. Depuis deux ans, les paroles entraînantes de « C’était Loli, c’était Lolo, c’était Lola... » ont conquis bien au-delà des frontières corses, envahissant les fêtes de village de la France entière et devenant l'hymne incontournable des matchs du Mondial de rugby en France.Avec plus de 44 millions de vues sur YouTube, et une tournée estivale de plus de 40 dates, "La Goffa Lolita" a enflammé la toile et a même été nommée pour la prestigieuse récompense de la "Chanson de l'année sur TF1", se classant à la septième place au niveau national. Avec son pouvoir contagieux de rassembler les foules , La Petite Culotte s'inscrit comme une figure emblématique de la scène musicale corse. Son impact transcende les frontières, faisant de lui un artiste à suivre de près dans les prochaines années.