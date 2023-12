In Festa : La Petite Culotte sort son deuxième album

Après le succès de son premier album et une tournée estivale de plus de 40 dates,revient avec un opus festif, mêlant reprises et titres exclusifs. L'album compte de nombreux invités, dont Marghe sur la reprise joyeuse du tube italien "Sarà Perche Ti Amo" et Patrick Sébastien. "La Goffa Lolita" elle-même se pare de nouvelles couleurs flamencas grâce à la collaboration avec Chico & The Gypsies. Mais chez les Colonna, la musique reste une affaire de famille - sa soeur Livia et son père François donnent aussi de la voix dans ce nouvel album à découvrir ici : https://lapetiteculotte.lnk. to/InFesta