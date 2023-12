Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Carole Pistorozzi ?

La rédaction le Jeudi 21 Décembre 2023 à 20:00

L’année 2023 s’achève. En Corse, des visages ont marqué l’actualité tant sur le plan sportif que sur les plans politique, culturel ou encore le social. La rédaction de CNI en a sélectionné 12. Du 13 au 24 décembre, chaque jour, on vous présentera le portrait d'une personnalité qui a marqué, dans son domaine, l'année. Du 25 au 31 décembre, ce sera à vous de choisir parmi ces 12 femmes et hommes, celle ou celui qui incarne le mieux 2023.



La personnalité choisie ce mercredi 20 décembre est Carole Pistorozzi qui dans le sillage de son époux a développé le relais rose qui se court tous les ans entre Bastia et Patrimonio et destiné à venir en aide aux malades du cancer qui ne disposent pas de tous les moyens pour se soigner.