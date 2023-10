Relais Rose : 450 paniers de soin offerts aux patientes atteintes du cancer du sein

Le mois d'octobre est depuis longtemps synonyme de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Dans le cadre 'Octobre Rose, de nombreuses initiatives voient le jour pour soutenir les patientes atteintes de cette maladie. L'association Endur'Ensemble, à travers son événement phare, le « Relais Rose », a marqué ce mois en apportant une contribution significative à la cause.

Les mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2023, l'association a organisé la remise de 450 paniers contenant des produits de soin spécifiques non remboursés qui ont été destinés aux patientes en cours de chimiothérapie, prises en charge à l'hôpital de jour de médecine du centre hospitalier de Bastia, de Castelluccio, et de Corte Tattone.

Le geste solidaire d'Endur'Ensemble découle directement du succès de son événement annuel, le « Relais Rose ». Cette course en solo ou en relais s'étend sur une distance de 103 kilomètres, reliant Patrimonio à Bastia qui permet chaque année de collecter des fonds destinés à élaborer des paniers contenant des produits de soin spécifiques non remboursés. Ces paniers sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des patientes atteintes d'un cancer du sein et suivant un traitement de chimiothérapie.

L'association a également distribué 100 coussins de mastectomie et 100 sacs à drains, contribuant ainsi au bien-être des patientes dans les services de chirurgie concernés des deux départements.