Personnalité corse de l'année 2023 : encore 4 jours pour vous décider

Vous êtes déjà plus de 2 000 à vous être exprimés et au soir du 31 décembre, lorsque notre consultation s'arrêtera, vous serez certainement 3 ou 4 fois plus nombreux à avoir attribué votre… cœur à l'une des 12 personnes retenues pour la circonstance par notre rédaction.Aujourd'hui sans rien dévoiler de vos premières distributions, bien malin qui pourrait dire qui à la fin de l'année recevra" le bandeau corse " d'or, l'objet d'art, œuvre de Gabriel Diana. Certes, quelques tendances semblent se dessiner, mais même si elles ne sont pas celles auxquelles l'on s'attendait, elles ne sont pas encore significatives.Il y aura, en effet, encore 4 jours de consultation et le "corps électoral" ne s'est pas encore totalement mobilisé. Les milliers de personnes qui vont encore venir cliquer sur le nom du candidat proposé - si vous voulez vous exprimer suivez ce lien https://pollunit.com/fr/polls/nsatne3uopgjvl_xt1duma - ont le pouvoir de bouleverser ces premières tendances.Après quoi après mille et une vérifications sur cette consultation CNI sera en mesure de révéler le nom de la personne qui remporté vos suffrages.D'ici là, hormis la proposition quotidienne de vote que l'on vous fera jusqu'au matin du 31 décembre, nous nous garderons de procéder au moindre commentaire sur l'évolution de vos choix.