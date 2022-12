Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Vannina Bernard-Leoni ?

Née à Bastia en 1979, Vannina Bernard-Leoni a quitté l'île après le bac, "en quête d'ailleurs toujours renouvelés" comme elle le décrit sur sa bio LinkedIn.



Agrégée d'italien et diplômée en sciences sociales, elle a créé la revue transculturelle Fora! (www.revue-fora.org) et enseigné pendant plusieurs années à Paris et ailleurs, avant de rentrer en Corse en 2010 où elle rejoint l'Université pour y porter le projet de Fondation universitaire.

De 2010 à 2016, elle dirige la Fondation de l’Université de Corse au sein de laquelle elle rapproche monde académique et monde économique à travers de nombreux projets liés au développement territorial.

Directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université, elle crée et développe au Palazzu Naziunale un tiers-lieu qui mêle fab lab, pépinière d’entreprises, ateliers et résidences de création et d’expérimentation.

Egalement autrice et éditrice, elle contribue à de nombreuses aventures dans le domaine de la création et de la réflexion insulaire.

Elle a récemment été nommé cheffe de projet de l’association Bastia-Corsica 2028 pour mener à bien la candidature de Bastia aux côtés de Pierre Lungheretti, commissaire général, et de l’équipe, ce qui a retenu l'attention de notre rédaction.