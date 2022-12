Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Taras Pankevych ?

Installé à Folelli depuis 2010, après son internat à Nice et à Marseille ce médecin généraliste ukrainien avait quitté l’Ukraine en 1994, après une vie déjà dense.

"J'ai poursuivi des études de médecine à Lviv en Ukraine, une ville qui se trouve à 70 km de la Pologne. Puis, j'ai fait mon internat à Moscou quand nous étions toujours en Union Soviétique, où j'étais médecin et lieutenant des forces médicales militaires." expliquait-il dans nos colonnes quelques jours avant son départ pour le front.



En février dernier le docteur Taras-Pierre Pankevych, s'est porté volontaire dès les premiers jours de la guerre pour aller en première ligne dans la bataille d'Irpin. Quatre jours après le début de l’invasion il a quitté son cabinet de Penta et ses proches sans hésiter pour aller soutenir les victimes de l’offensive Russe.

Arrivé à Irpin, une ville au nord-ouest de la capitale, Kiev, le docteur "Korsa" a passé plusieurs mois en première ligne sur le front pour porter secours aux nombreux blessés du conflit armé.

Retourné en Corse au début de l'été il a repris sa vie et ses consultations avant que des équipes médicales de volontaires françaises ne le rappellent en aide.



Le 17 juin, le docteur a été doublement décoré pour ses actes héroïques accomplis au plus fort de la guerre Russo-Ukrainienne et il a reçu chez lui en Corse, deux médailles l'une délivrée par le directeur de l'hôpital de guerre où il a œuvré pendant les combats, et l'autre accordée par le président Zelensky.

Sur cette décoration d'État, on peut lire l'inscription "Médaille pour les vies sauvées".

En effet c'est pour "des actes de bravoure" que le médecin a accomplis lors de sa première mission en Ukraine, et parce "qu'il n'a jamais hésité à aller sur des lignes de front très dangereuses se mettant lui-même dans des situations périlleuses",qu'il a été distingué.