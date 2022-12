Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Olivier Pantaloni ?

Celui qui fête ses 56 ans ce 13 décembre est surtout un Ajaccien de toujours. Même s'il est Bastiais de naissance, Pantaloni fait ses premiers pas sur l'herbe à neuf ans. Pas celle du "bourgeois" ACA, non. La pelouse du "populaire" GFCA, quelques centaines de mètres plus loin.



Acéiste, il le deviendra réellement bien plus tard, en 1994. C'est avec le maillot Blanc et rouge sur le dos qu'il prendra d'ailleurs goût aux épopées. Trois montées en six ans, jusqu'à la Division 2 de l'époque. Et puis la retraite, le repos et le retour. Dans son club, dans l'élite.



L'apprenti Pantaloni démarre comme préparateur physique, à disposition du légendaire Roland Courbis. Sa carrière d'entraîneur, il la débutera vraiment deux ans après, en prenant les reines de la réserve. Depuis 2009, hormis un passage sur le banc de Tours entre 2013 et 2014, il n'a plus quitté ses fonctions d'entraîneur principal.



Une longévité rarissime dans le sport de haut niveau moderne. Mais lui ne s'en préoccupe pas. A vrai dire, il ne s'en rend pas forcément compte. "Je vois juste qu'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui restent longtemps dans le même club, conçoit-il modestement. Je continue mon bonhomme de chemin, je me sens bien là et je sais que j'ai la confiance des dirigeants."



La recette réside peut-être - sûrement - dans le management. Pantaloni, l'homme qui veut faire plaisir à tout le monde. "C'est une relation de confiance et de respect avec les joueurs. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va aller vers eux, mais je ne refuse jamais une demande d'explications, admet-il. Il faut aussi comprendre tout ce qu'il y a en dehors du foot. Nous sommes sur une île ici, les joueurs sont loin de leurs familles et je peux leur octroyer deux ou trois jours sans soucis, tant qu'ils sont à fond à leur retour."



Attaché à sa vie tranquille, au village, Olivier Pantaloni se plaît, dans son métier et son quotidien. Prêt à "réfléchir" en cas de proposition vraiment intéressante, le plus Ajaccien des Bastiais n'en fait certainement pas une priorité.