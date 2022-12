Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était "La Petite Culotte" ?

Passionné par la musique, le monde et par sa terre, La petite culotte alias Vincè Colonna a franchi les frontières de l'île avec son tube "La Goffa Lolita" qui a fait danser la France entière l’été dernier. Né à Ajaccio, Vincent se passionne pour la musique enfant, à 18 ans, il rentre dans le groupe Canta U Populu Corsu pendant trois ans. Puis il quitte la Corse pour découvrir le monde et faire de la musique "ailleurs".

Alliant joie de vivre, découverte, musique et aide humanitaire, ce jeune Ajaccien de 32 ans reprend la Goffa Lolita, une vieille chanson paillarde d'il y a 40 ans écrite par un certain Méon Simeoni. Il a décidé de lui redonner une place en réécrivant les paroles, celle d'une femme forte, moderne. Sa reprise a été un véritable succès qui lui a permis de sortir son premier album, "Libertà Lolita !"

Après avoir vécu dans de grandes villes comme New York, Londres et Paris pendant quelques années, Vincè Colonna est revenu en Corse où il a créé un bar à vin à Bonifacio qui s’appelait "La petite culotte" où la musique était très présente. Passionné par les autres cultures, il est reparti en voyage pendant trois ans.Cette fois les destinations étaient différentes. Il a surtout visité des pays pauvres où il a côtoyé la population, vivant leur quotidien. Ces voyages l'ont beaucoup inspiré, et il a commencé à s'investir pour ces gens. "Grâce à ma petite notoriété sur Instagram, j’ai pu récolter des fonds pour effectuer des actions humanitaires. Des fois c’était juste acheter des centaines de bouteilles d’eau pour les Cubains, mais cette reconnaissance dans leur regard c’était fabuleux" confiait-il dans nos colonnes l'année dernière.