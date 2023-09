Périple de l’Arche à Corte : Victoire et record pour Julien Courbet

La température était fraîche ce dimanche matin dans les jardins de la mairie à trente minutes du départ du Périple de l’Arche avec ses 23 km pour 1 500 mètres de dénivelé positif.

Dès le départ, sur les 117 participants, Julien Courbet prenait la tête dans la montée de la rue du colonel Feracci, talonné par Simon Renaud, Léo Serca Fabien Olmeta et Pascal Capdevilla. C’est dans cet ordre que le groupe de tête pointait au premier contrôle.

Si Courbet maintenait un excellent rythme, en revanche, Capdevilla lâchait prise tandis que Franck Biaggi revenait sur le groupe. Au fil des kilomètres il passait de la 7e à la 3e place pour ne plus l’abandonner jusque sur la ligne d’arrivée.

De son côté le jeune espoir Simon Renaud restait dans les foulées du leader tandis que Fabien Olmeta se maintenait à sa 4e place. Dans la montée vers l’arche du Scandulaghju le licencié de l’AC Corte accélérait et prenait une minute sur ses poursuivants. Une accélération qu’il confirmait vers Saint-Pancrace en entamant la dernière et éprouvante montée vers Trulana.

On sentait bien qu’il était en mesure de battre le record de Noël Giordano de 2h33’, absent cette année après sa course à Chamonix il y a quelques jours. C’est d’ailleurs ce qu’il faisait en franchissant la ligne d’arrivée en 2h31’18’’, avec plus de 5 minutes d’avance sur Simon Renaud et 10 minutes sur Franck Biaggi.

A noter la belle performance de Jean-Pierre Costa en Master 6 masculins, qui a terminé l’épreuve en 3h46’41’’.

Chez les dames, une poignée de secondes séparait les deux prétendantes à la victoire, à savoir Chloé François et Rebecca Soubry. La licenciée d’E Muvre Balanine faisait la différence dans la descente de l’Arche pour s’imposer avec 4 minutes d’avance sur Rebecca Soubry et 7 minutes sur la 3e, Charlotte Edward.





Ils étaient 136 inscrits dans la course du Periplucciu avec ses 9 km pour 650 mètres de dénivelé positif. Flaviu Finidori pointait en tête à la Casetta avec 7 secondes de mieux qu’Enguerrand Ollier de Marichard, suivis de près par Léo Morgana et Emile Vendasi. Mais Enguerrand Ollier de Marichard prenait les commandes de la course dans la foulée pour ne plus la lâcher. Il terminait en 47’53’’, soit avec 23 secondes d’avance sur Flaviu Finidori et un peu plus de trois minutes sur Emile Vendasi.

Chez les dames, le mano à mano entre Emilie Micheau et Alicia Orsini tournait à l’avantage de la première nommée. Elle franchissait la ligne d’arrivée en 1h06’18’’ avec plus d’une minute d’avance sur Alicia Orsini et 3 minutes sur Manuela Glavieux-Rodrigues. Notons dans cette course les excellents temps réalisés par François Aragni, Loïc Colonna et Sébastien Martini qui se classent respectivement 33e, 34e et 38e.





A l’heure de la remise des prix, la présidente de l’AC Corte, Stéphanie Semper, se félicitait du nombre de participants sur ces deux courses, « une participation en augmentation par rapport à l’an passé et qui nous conforte dans notre choix d’avoir modifié le parcours qui semble donc plaire aux athlètes insulaires. "Je tiens à vous remercier toutes et tous. Merci également à nos sponsors, dont la mairie de Corte, et merci surtout à tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette belle manifestation."





Après l’effort le réconfort. Un réconfort que les athlètes trouvaient à l’occasion du repas proposé par les frères Flori et leur veau à la broche.

Notons enfin que les enfants étaient aussi de la fête.

Des ateliers leur ont été proposés ainsi que des courses dans les jardins de la mairie. L’occasion de les initier à l’athlétisme et plus particulièrement au trail « puisque nous avons le projet d’ouvrir une école de trail dans les semaines qui viennent », a conclu Stéphanie Semper.