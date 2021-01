Peri : les habitants du territoire ont une nouvelle Maison France Services

C’est la toute première maison labellisée France Services qui a ouvert ses portes aux habitants de la Vallée de la Gravona et de la Vallée du Prunelli.

Ce guichet unique, adapté en fonction des besoins des habitants, a été inauguré ce ce vendredi 22 janvier en présence d'Alain Charrier, secrétaire général de préfecture de Corse et de Corse-du-Sud et de M. Xavier Lacombe, Maire de Peri et Vice-President de la CAPA.



Situé à la mairie annexe de Peri ce guichet unique qui rassemble neuf partenaires de l’État rassemble neuf partenaires de l’Etat (les ministères de la Justice, de l’Action et des Comptes publics, de l’Intérieur, l’Assurance Maladie, l’Assurance retraite, les Allocations familiales, Pôle Emploi, la MSA, la Poste), vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, une maison commune, a casa cumuna, pour effectuer ses démarches du quotidien.







Infos ++

Mairie annexe Plaine de Peri Lieu-dit Facciata Rossa 20167 PERI

Horaires d’ouverture au public

Lundi, jeudi, vendredi 8h30/12h-14h/18h

Mardi 8h30/14h

Mercredi 8h30/18h