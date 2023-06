Peri : Le Valdu Maldu labellisé "rivière en bon état"

C'est une véritable reconnaissance pour le travail tous ceux qui agissent pour la préservation ou l’atteinte du bon état écologique des rivières du Pays Ajaccien. Le Valdu Maldu a reçu ce vendredi 15 juin le label "Rivière en bon état". Cette distinction écologique, décernée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, garantit une eau exempte de pollution et valorise les cours d’eau d’un bon niveau de qualité écologique et les actions des gestionnaires qui ont permis d’assurer ce succès.

"Concernant le cours d’eau Valdu Malu et la Gravona amont , qui sera également distinguée, il s’agit de la récompense du travail d’équipe mené entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la Communauté de Communes Celavu Prunelli, la Communauté de Communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo, le Service Assistance Technique de la Collectivité de Corse, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse." détaille la CAPA dans un communiqué.