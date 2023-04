Peri : A l'espace France Service on vous aide à remplir votre déclaration d'impôts sur le revenu

La campagne de déclaration des impôts 2023 a commencé. Les contribuables peuvent d’ores et déjà vérifier et compléter leur déclaration de revenus en ligne ou en format papier. Néanmoins, la date limite pour accomplir cette mission varie selon le département de résidence et le mode de déclaration choisi. En Corse elle est fixée au 1er juin 2023 et au plus tard le 22 mai 2023 pour les déclarations papier, le cachet de la poste sur la déclaration fait foi et indique donc la date d’envoi du document.Pour vous aider dans vos démarches et accompagner tous les habitants de la micro région dans leurs déclarations de revenus France Service Peri, située à la mairie annexe, ouvre exceptionnellement ses portes, de 9 à 20 heures pendant 9 jours le mardi 25 avril, mercredi 26 avril, jeudi 27 avril, vendredi 28 avril, et lundi 22 mai, mardi 23 mai, mercredi 24 mai, jeudi 25 mai, vendredi 26 mai.Dans cet espace les habitants de la région peuvent aussi se faire accompagner pour constituer leur dossier de retraite, demander le RSA, connaitre leurs droits en matière d’allocations familiales, remplir une demande d’APL, faire ou refaire votre permis de conduire votre carte grise, demander une exonération de la taxe foncière, vous inscrire à Pôle Emploi, effectuer une pré-demande de carte d’identité ou de passeport, créer votre compte Ameli ou votre adresse mail…FRANCE SERVICES PERI Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h, sans rendez-vous.04 95 25 87 04 commune-de-peri@orange.fr , Mairie annexe de PERI Casa cumuna di I PERI Facciata Rossa RT 20 20167 PERI