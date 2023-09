Père Thibault Lambert, nouveau curé de Porto-Vecchio : "la paroisse doit être une famille"

« Je suis très honoré, reconnaissant, impatient de commencer, mais en même temps, très conscient du défi qui se présente à moi ». Tout en humilité, Thibault Lambert mesure la lourde tâche qui lui incombe. Le 1er septembre, il a pris la succession de l’abbé Constant, parti occuper le poste de vicaire général de la Corse après 24 années passées à la tête de la paroisse de Porto-Vecchio. Le nouveau prêtre aura pour mission de succéder à une figure de l’île au sein d’une communauté dynamique, mais déterminé, il assure vouloir « travailler et être rapidement présent auprès des fidèles ».







Une forte envie de rencontre



Arrivé à Porto-Vecchio la semaine dernière en bateau, « comme les missionnaires qui allaient autrefois évangéliser à l’autre bout du monde », souligne-t-il, le père Thibault — ou plutôt Don Thibault comme il est d’usage dans la communauté de Saint-Martin dont il est issu — passe ses premiers temps sur l’île à se familiariser avec les personnes avec qui il guidera la paroisse et faire la connaissance du public qui vient à sa rencontre. Depuis son arrivée, il se dit ému par « l’accueil qui m’est fait, qui est épatant. Les fidèles sont très touchants dans leur ouverture et leur désir que nous nous sentions accueillis avec mes frères, c’est vraiment très beau ». Car Don Thibault n’est pas venu seul pour accomplir son ministère, « je suis accompagné d’un diacre, Don Pierre-Emmanuel D’argent, et d’un séminariste, Stanislas de Rivoyre, tous deux issus de ma communauté et qui sont en stage auprès de moi durant un an. Au mois de février, je serai rejoint par le prêtre Don Charles-Edouard Hartmann qui m’assistera au quotidien ».



Avant de poser ses valises en Corse, Don Thibault a officié à Cuba, où il est resté huit ans, avant de devenir le vicaire de Sarcelles durant trois puis de Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise, la dernière paroisse dans laquelle il a prêché une année avant son arrivée sur l’île. Les changements d’univers, le prêtre de la communauté de Saint-Martin, un corps mobile au service de l’Église universelle, y est habitué. Pour son nouveau ministère à Porto-Vecchio, il souhaite « être un pasteur au milieu d’un peuple qui a une identité marquée, que je vais devoir apprendre à connaître ». Découvrir les us et coutumes locaux fait d’ailleurs partie des points qui tiennent le plus à cœur à celui qui se définit comme « quelqu’un d’accessible qui a envie de vivre au milieu du peuple corse » et dont le « principal projet pastoral, c’est de mieux connaître pour mieux aimer ».







Fédérer le peuple corse autour de l’Église



« J’avais vingt ans lorsque j’ai rencontré les prêtres de la communauté de Saint-Martin, et je me suis identifié à eux », explique le curé. Ce cheminement intérieur l’a conduit à remettre en question toutes ces certitudes, jusqu’à son ordination en 2011. Depuis, il n’a de cesse de vouloir rassembler autour de lui, notamment les jeunes, dont il était le responsable de la pastorale lors de son passage dans le Val-d’Oise. Ce message de communion, c’est celui qu’il veut porter à la paroisse de Porto-Vecchio, dont il a compris à quel point elle était croyante. « J’ai conscience que la communauté Saint-Martin a reçu un trésor de la part de l’Église corse, et aujourd’hui mon désir, c’est de rencontrer ses fidèles, souligne Don Thibault. Je suis très marqué par l’idée que la paroisse doit être une famille. À mes yeux, une famille est composée de personnes en relation entre elles, qui s’aiment et se servent mutuellement, qui vivent et font des projets ensemble. Il faut donc que j’ai une ambition spirituelle pour chacun de ces membres et que j’apprenne à mieux comprendre toutes les facettes de ma nouvelle famille. J’ai donc besoin de connaître les gens et les premiers mois de lancement seront déterminants pour que je puisse cerner ce peuple et répondre à ses attentes ».

Au jour le jour, le Père Thibault s'intègre dans la communauté, échange avec les personnes clés et s'immerge dans l'atmosphère corse, en préparation de son ordination officielle en tant que prêtre de Porto-Vecchio, prévue pour le dimanche 17 septembre. « En arrivant en Corse, j’arrive sur une terre qui est restée fidèle aux promesses de son baptême. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de défi, mais ses traditions et la foi à laquelle le peuple insulaire est attaché sont encore vivaces. Je suis donc ravi d’avoir comme mission de perpétuer cet héritage sur une île où la conscience de ses racines chrétiennes est encore très vive », conclut Don Thibault.