Pene in capu : les 25... arbres du boulevard Paoli

Le boulevard Paoli est la principale artère commerciale de la ville de Bastia.Il s'étend sur près d'un kilomètre du Palais de Justice jusqu'à l'avenue du Maréchal-Sebastiani.À cette période de Sulleoni, on mesure mieux combien l'absence d'arbres sur cette artère, jadis arborée, est préjudiciable à sa fréquentation aux heures les plus chaudes de la journée. Si l'on semble avoir pris conscience de cette cruelle absence de verdure dans le centre-ville , ce n'est pas pour autant que le parc végétal du boulevard s'est étoffé.Du Palais de Justice jusqu'à l'avenue du Maréchal-Sebastiani - on peut les compter - il ne doit pas y avoir plus de… 25 arbres sur "A traversa".Pourtant dans l'étude ci-dessus vers laquelle nous vous renvoyons, l'on nous dit bien qu'au pied de la demi-douzaine des Grevillea installés il y a une dizaine d'années sur le boulevard Paoli l'expérience a prouvé que , la température a chuté de 14°C, passant de 36°C sur la chaussée découverte à 22°C à l'ombre. De même, les micocouliers installés sur la place Saint-Nicolas et devant la maire de Bastia - de très longue date eux - ont abaissé la température de 18°C".Par les temps qui courent, ce serait particulièrement agréable, non ?D'autant que par le passé, l'ombrage dispensé par plusieurs dizaines d'arbres a été particulièrement apprécié sur ce boulevard, autre lieu de promenade de ce Bastia que l'on aimait.Puis un jour, on ne sait trop pourquoi sous une mandature municipale bien plus ancienne, décision fut prise, pour les besoins de la "modernisation de la ville", de débarrasser le boulevard Paoli de tous ses arbres.Une idée pour le moins singulière qui remonte plus de 50 ans en arrière et dont on mesure, toujours, les effets néfastes aujourd'hui.Depuis le soleil, tape fort sur nos têtes.Un peu de fraîcheur sous la verdure, ça ne vous manque pas ?