Pene in capu - Tutt'in Beauvau

On nous l'a dit sur tous les tons et sous toutes les formes : le processus de Beauvau a été initié pour faire évoluer le statut de la Corse.

Aujourd'hui, après avoir reçu l'aval du président de la République lors d'un des rares rassemblements parisiens supermédiatisés, tout le monde en parle et presque tout le monde va en être parce que tout le monde, encouragé par le pouvoir en place et démocratie oblige, veut avoir son mot à dire.

Difficile dès lors, de parler d'une seule et même voix. .

D'autant que dans un pays où les ego sont surdimensionnés et où tout le monde veut de devenir calife à la place du calife, les dissensions sont légion et les points de désaccord bien plus nombreux que les rares qui rassemblent.





En tout cas, les échos de nos contradictions qui se multiplient au fur et à mesure des reports dictés par... l'actualité ministérielle, doivent bien faire rire aujourd'hui le locataire de Beauvau qui, on en conviendra, aura bien du mal à mettre noir sur blanc les mille et une propositions formulées par tous ceux qui au nom de la Corse, dont ils sont les représentants élus, veulent avoir leur mot à dire.

Mais trop parler ne nuit-il pas ?

En tout cas si la parole est d'argent certains silences ne doivent-ils pas, parfois, être;, aussi, d'or ?





Mais il ne faut pas désespérer : le marathon, qui débouchera sur ce que les Corses attendent de ce processus - nous demanderons quand même à voir - ne fait que débuter. Sa concrétisation, incertaine, est encore très lointaine.

D'ici là, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, qui aura sans doute succédé à l'actuel et à ceux qui le suivront, aura eu au souffle beaucoup de ceux qui s'agitent aujourd'hui autour de l'avenir institutionnel de l'île.





Ne resteront plus alors que ceux qui sont véritablement en jambes.

Qui seront-ils ? Que proposeront-ils ? Qu'obtiendront-ils ?

Prenez bien votre souffle et armez-vous de patience : la course à la consécration de Beauvau, derrière laquelle courent tous nos "pros" de la politique, va encore faire couler beaucoup d'encre et beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts du Golu et de la Gravona !

Quant à juger de ses effets…