Pene in capu : Sporting, natu per soffre

Le Sporting qui ne brille plus que par intermittence. Le Sporting qui peine. Le Sporting qui se fait éliminer de la Coupe de France dès son entrée en lice par un club évoluant dans une catégorie bien inférieure à la sienne...

Il n'en faut pas plus pour déclencher la tempête dans le crâne des supporters bastiais.

Ils vouent alors tout et tous aux gémonies.

Le Sporting portée aux nues il y a quelques semaines encore et que ces mêmes supporters imaginaient, déjà, en ligue des champions.

Les joueurs.

Les entraîneurs.

Les dirigeants.

Plus rien ni personne n'a de mérites à leurs yeux.

Seule la victoire compte. Seule la victoire est belle.





Ce n'est pas nouveau dans le monde du football.

Ce n'est pas nouveau à Bastia.

On en a vu des crises à Furiani.

On en a vu des joueurs, brillants et efficaces dont certains jours on voulait faire même des… députés, être hués plus que de raison. Et des entraîneurs consciencieux, qui avaient tiré le meilleur de leurs joueurs pour les hisser au niveau supérieur, portés en triomphe puis deux mois après, "lâchés" par tout le monde être honnis par des supporters vociférants. Ou bien encore des dirigeants auxquels on avait attribué mille et un mérites lorsqu'ils ont accepté de reprendre les rênes du club vacillant, être soudain affublés de tous défauts de la terre.





Mais les tempêtes sont passées les unes après les autres.

Le Sporting a certes vacillé à maintes reprises, mais même, s'il a souvent plié comme le roseau de la fable, il n'a jamais rompu.

Et il survivra encore à ce nouvel accès de fièvre.

Il suffira par exemple d'un beau succès ce samedi face à Auxerre pour que les défauts, les fautes, les erreurs et tout ce que l'on pointe à l'excès aujourd'hui, soient oubliés.





Mais de grâce que cesse cette campagne haineuse qui, pratiquée sur les réseaux sociaux par de courageux supporters anonymes planqués derrière leurs écrans, n'épargne aucune composante du club.



U Sporting cume i sò susténitori so nati per soffre, OK, mais, svp, n'en rajoutez pas !