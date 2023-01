Pene in capu - Roulez !

Panneau d'interdiction de doubler.

Panneau de limitation de vitesse.

Gendarme couché.

Rien n'y fait.

Motos, autos et parfois même (mais oui) poids lourd - c'est à celui qui ira le plus vite - ne respectent rien parce que sur ces portions de chaussée à l'aspect de tôle ondulée ils admettent mal de ne rouler qu'à 30 km/h ou de ne pas être autorisés à doubler.



Quand ils ne peuvent faire autrement, ou quand un uniforme de gendarmerie rôde dans les parages, ils refrènent leurs ardeurs de vitesse, mais en vous collant au train, ce qui n'est pas davantage conseillé. Mais dès que l'alerte est passée, les revoilà repartis dans une course à la vitesse qu'ils affectionnent dès qu'ils s'installent au volant d'un véhicule.

Faites-en l'expérience sur une de nos routes territoriales, sur ces portions où la vitesse est limitée à 90 km/h : vous serez doublés toutes 2 secondes et vous ferez semer en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.



C'est peut-être là une des raisons expliquant la place qu'occupe la Corse sur le plan de l'accidentologie et ses funestes et terribles conséquences.

Mais nos conducteurs - enragés - n'ont que faire de ce genre de considérations. À partir du moment que cela n'arrive qu'aux autres…

Malheureusement, l'on sait, hélas, que cela n'arrive pas qu'aux… autres .





Vous savez quoi, alors ?

Roulez, roulez aussi longtemps que vous les pourrez !