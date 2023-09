Pèlerinage des Corses à Rome : Une grève en Italie perturbe les vols spéciaux d'Air Corsica

Départ du vol XK712 AJACCIO-ROME à 08:10 au lieu de 10:00

Départ du vol XK714 AJACCIO-ROME à 05:30 au lieu de 07:45

Départ du vol XK716 BASTIA-ROME à 08:35 au lieu de 11:00

Alors que les fidèles corses se préparent à se rendre à Rome pour célébrer la création du cardinal Bustillo, un mouvement de grève nationale des sociétés aéroportuaires en Italie prévu ce vendredi 29 septembre perturbe le plan de vols d'Air Corsica programmés pour le week-end du 29 septembre au 1er octobre 2023, à l'occasion de la création de Monseigneur Bustillo, Evêque de Corse, comme Cardinal, par le Pape François.Air Corsica indique dans un communiqué "avoir informé tous ses passagers par mail et SMS, mais elle tient également à diffuser plus largement cette information auprès de sa clientèle". Il est à noter que ce mouvement social est prévu pour prendre fin le 29 septembre à minuit, et par conséquent, il n'affectera pas les vols de retour prévus pour le dimanche 1er octobre.