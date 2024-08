Pédopornographie : Quatre personnes interpellées en Haute-Corse

La rédaction le Mercredi 28 Août 2024 à 16:16

La Police Nationale de Haute-Corse révèle sur ses réseaux sociaux que quatre interpellations ont eu lieu ce mercredi en Haute-Corse, suite à une opération visant des internautes pour téléchargement et diffusion d'images pédopornographiques. Ces interpellations sont intervenues dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la DIPN de Haute-Corse, précise le procureur de la République, Jean-Philippe Navarre.

Plus d'infos à venir