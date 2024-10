Pè Bunifaziu en tête du 29e Tour de Corse à la Voile

C'est hier à 17 heures que les voiliers engagés dans ce Tour de Corse 2024 ont pris le départ de Bonifacio pour ce périple de 250 milles sans escale. Un départ décalé de cinq heures en raison du fort vent qui régnait sur le pourtour de l'île.



Les 24 voiliers se sont élancés par la Côte Ouest en présence d'un vent d'Ouest de 25 nœuds établis avec des rafales à plus de 30 nœuds. Une entame de course difficile qui était, déjà, fatale à trois voiliers. Cette remontée au près de la façade occidentale de la Corse permettait à quatre bateaux, Pè Bunifaziu (Michel Mallaroni), Adamas (Vincent Willemart), Longcourrier (Gery Trentesaux) et Black Legend (Eric Delaye) de se détacher au passage de la balise des Moines.



Au cours de la nuit dernière, trois autres voiliers étaient contraints à l'abandon, parmi lesquels l'un des favoris Black Legend skippé par Eric Delaye, mais aussi Aveva (Vincent Willemart) et Adamas de Franz Bouvet. Le premier voilier a passé le Cap Corse en tout début de journée ce vendredi était Pé Bunifaziu qui entamait sa descente de la côte Est par un vent de secteur Sud-Est nettement moins fort.



Selon l'évolution de la météo, le premier concurrent est attendu à Bonifacio en première partie de nuit.