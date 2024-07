Pays Ajaccien : une rencontre pour informer et conseiller les chefs d’entreprises

Dans une région où les TPE constituent le cœur du tissu économique, comment aider des chefs d’entreprise polyvalents à y voir plus clair et à identifier les aides qui répondent à leurs besoins ? C'est pour répondre à cette question que la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), en partenariat avec l'Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC), la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse (CCI) et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Corse, organise une rencontre dédiée aux entrepreneurs locaux ce vendredi 12 juillet. Entre 16h30 et 18h00, au port Charles Ornano, les chefs d'entreprise pourront se renseigner sur les différentes aides et appels à projets régionaux disponibles.

Pour offrir des conseils personnalisés, des rencontres en tête-à-tête avec un chargé d'affaires de l'ADEC seront également proposées.



"Le développement économique est un pilier essentiel de l'attractivité du Pays Ajaccien. Nous travaillons étroitement avec les acteurs économiques pour construire ensemble un territoire dynamique et prospère pour nos enfants," indique Stéphane Sbraggia, président de la CAPA et maire d'Ajaccio, qui sera présent à l'événement. L'élu précise également que la CAPA, "acteur clé" du développement économique du Pays Ajaccien, met particulièrement l'accent sur les TPE, souvent mal informées des aides disponibles. "Le but est de rendre ces informations accessibles et d'assurer un soutien adapté."



Les entrepreneurs souhaitant participer à cette rencontre peuvent s'inscrire via un formulaire en ligne. Pour confirmer leur présence, ils doivent remplir le formulaire d'inscription.

Pour les rencontres B to B avec un chargé d'affaires, l'inscription se fait ICI