Pauline Bon-Ettori élue Miss 15/17 Corse

- Pourquoi vous avez participé à ce concours ?

- C’est ma mère qui m’a convaincue. Au début, je n'étais pas très motivée parce que c’est une grande responsabilité. Il faut toujours être présente, toujours souriante. Finalement c’était une bonne expérience et je suis contente d’avoir participé. Après oui, j’ai toujours regardé les miss à la télé et ça a toujours été un rêve d’être miss.



- Quelle a été votre réaction au moment de la proclamation des résultats ?

- J’étais euphorique, super contente et surtout fière. Si je me suis lancée dans cette aventure c’est déjà pour moi parce que c’est un objectif personnel, mais c’est surtout pour rendre fière ma famille et toutes les personnes qui se sont déplacées pour moi. Je suis très heureuse. C’est vraiment un objectif qui a été atteint.



- Quelles ont été les réactions autour de vous ?

- Mes copines étaient très contentes pour moi. Par contre, j'ai eu beaucoup de critiques aussi par des personnes dans mon lycée. Je suppose que c’est de la jalousie. Beaucoup de gens me critiquent, p ar exemple quand je passe, ils rigolent , ils se moquent de mon titre.



- Comment vous le vivez ?

- Il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, mais si on s’engage d edans fau t assumer. Moi ça va, je me défends. Récemment j’ai mis en place deux personnes.



- Est-ce que le mannequinat vous intéresse ?

Le mannequinat m’intéresse beaucoup, p eut-être pas dan s le monde des miss parce que c’est quand même un monde où il faut être dure. Il faut savoir accepter les critiques, savoir accepter qu’on est pas aimées par tout le monde. Dans tous les cas, quand on a de la visibilité, on attire toujours les critiques et on ne peut pas y échapper.



- Vous pensez vous inscrire au concours de Miss Corse ?

- Non, je ne pense pas, après tout peut changer. Je n’étais pas motivée pour être Miss Porto-Vecchio à la base et au final il y a eu un retournement de situation. Rien ne dit que peut-être à la fin, je ne vais pas changer d'avis .



- Vous pensez avoir des chances de gagner le titre national en Normandie ?

- Je pense que tout le monde a ses chances et j’espère gagner. Je connais quelques concurrentes qui m’ont félicité sur Instagram, mais je ne les connais pas toutes. Je croise les doigts pour ramener dans mon île une écharpe et gagner.