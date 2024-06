Patrimonio : La commune inaugure la première étape de la Via San Martinu qui "relie la Corse à l'Europe"

C'est perchés au sommet de la Serra di Pigno, que le maire de Patrimonio et le Centru culturale San Martinu Corsica ont organisé, jeudi 20 juin, le lancement de la première étape de A Via San Martinu. Un itinéraire naturel du Conseil de l'Europe - labellisé par le Conseil de l'Europe -, qui s'inscrit dans la même démarche que celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Devant le panorama qui offre une vue sur les deux versants du Cap Corse, son éminence le cardinal François-Xavier Bustillo, est venu bénir la borne érigée pour guider les pèlerins entre Patrimonio et Ville-di-Pietrabugno. Son éminence a notamment évoqué l'importance de "s'ancrer dans des lieux qui nous rappellent d'où nous venons, et où allons". Le tout, face à une assemblée composée des confréries de San Martinu di Lotta, de Santa Croce di Bastia, de Santa Croce de Ville-di-Pietrabugno et celle de San Lorenzo, mais également des maires de plusieurs communes, de fidèles et d'Antoine Selosse, délégué général du centre culturel Saint Martin de Tours.



"Ce projet relie la Corse au reste de l'Europe", s'enthousiasme Christian Andreani, président du Centru culturale San Martinu Corsica, en marge des célébrations. Et pour cause, a Via San Martinu, fait désormais partie d'un réseau de voies pédestres de 2 500 km qui s'étend dans douze pays à travers l'Europe, sur les pas de saint Martin de Tours. Le point de départ se trouvant en Hongrie (alors Pannonie, ndlr), ou saint Martin - saint patron des vignerons, des hôteliers, des cavaliers et des tailleurs, devenu évêque de Tours en 371 -, est né vers 320. Un enthousiasme d'autant plus grand qu'il s'agit de la toute première étape d'un itinéraire naturel du Conseil de l'Europe, sur une île de Méditerranée. Moins connus que le patrimoine mondial de l'UNESCO, les itinéraires naturels du Conseil de l'Europe - qui ne sont pas tous des voies de pèlerinage - en compte désormais 48. Celui de saint Martin étant le treizième.