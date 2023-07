Patrimoine mondial de l'UNESCO : L'Assemblée de Corse demande l’inscription du site d’Aleria

Un paysage exceptionnel

Des procédures ayant déjà lancées pour les Bouches de Bunifaziu et les sites torréens, le site d’Aleria, après une visite des vestiges sur l’oppidum et une analyse patrimoniale de la pertinence de la candidature en fonction des critères exigés, a reçu l’assentiment général. « Identifié et reconnu dès le milieu du XIXe siècle, fouillé et étudié depuis les années 1950, le site d’Aleria présente un caractère remarquable qui n’est plus à démontrer. Il bénéficie d’une considérable réserve archéologique dont l’intérêt exceptionnel est attesté par la richesse des collections issues des fouilles du site et des nécropoles, en partie présentées au musée », affirme Antonia Luciani. Et de préciser : « La visite des lieux a permis de confirmer l’intérêt de la candidature d’Aleria sur la liste indicative des biens du Patrimoine mondial sous la forme d’un dossier de type « Paysage culturel exceptionnel », tant le rapport du lieu à son environnement naturel est déterminant sur le plan paysager comme sur celui de l’histoire : topographie, tracé du fleuve Tavignanu, étang de Diane, mer Tyrrhénienne... ». Cependant, reconnaît-elle, cette candidature isolée aura sans doute du mal à aboutir. Aussi le CoPaM a-t-il recommandé d’élargir le site d’Aleria à d’autres colonies étrusques de la côte italienne et d’élaborer « un dossier transnational cohérent et incontestable pour mieux justifier de sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ». La VUE suppose une importance culturelle ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et présente un caractère inestimable pour l'humanité.



Une candidature italo-corse

Chaque État établit une liste indicative des Biens susceptibles d’une inscription au patrimoine mondial. L’insertion sur cette liste est la première étape à franchir. 35 candidatures figurent actuellement sur la liste française. « Il est, donc, possible que nous inscrivions le Bien, soit sur la liste française, soit sur la liste italienne, soit sur une liste transnationale », indique la conseillère exécutive. Le choix n’est pas encore validé, mais il est décisif en termes de délai de soumission du dossier et de responsabilité de la gestion du Bien devant l’UNESCO. « Le choix de déposer une série transnationale en partenariat avec la Région Toscane est, pour le moment, l’option la plus cohérente. L’inscription du paysage culturel étrusque, réalisée de manière transfrontalière en reliant les sites d’Aleria à ceux de la Toscane, augmentera le caractère exemplaire de la liste du patrimoine avec un important facteur porteur de principes des échanges et des relations multiculturelles à l’échelle internationale et méditerranéenne, fondamentaux dans l'histoire de l'humanité », déclare Antonia Luciani. Elle rappelle qu’il y a quelques mois, la Corse a participé au salon italien Tourisma, spécialisé dans le tourisme culturel : « Ce qui nous a permis de nouer des contacts. Nous travaillons en parallèle à la mise en place d’une route étrusque qui relie la dimension touristique à la dimension patrimoniale ».