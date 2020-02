Patricia Gattaceca chante Carmini de Paul Valéry à l'Alb'Oru de Bastia

Le 14 mars prochain, dans le cadre du mois de la création insulaire, Patrizia Gattaceca et ses musiciens se produiront à l'Alb'oru pour présenter son nouvel album "Carmini". Ce sera aussi l'occasion de découvrir les textes du poète méditerranéen Paul Valéry.



En avril 2019, après plus d'un an de travail de mise en musique et de traduction de texte, la chanteuse Patrizia Gattaceca, le musicien Jean-Bernard Rongiconi et Ghjacumu Thiers (écrivain et traducteur), s'allient pour proposer leur adaptation musicale des textes de Paul Valéry. Dans un album intitulé "Carmini" (Charmes en Français), Patrizia Gattaceca interprète douze titres en langue corse tous tirés du recueil " Charmes " de Paul Valery.



De cet album est né le spectacle "Carmini". Une représentation alliant une chanteuse, cinq musiciens, une danseuse (Barbara Brecqueville) et des projections visuelles (Armand Luciani), que Guy Cimino a mis en scène.



Un beau spectacle que le public Bastiais aura l'occasion de découvrir pour la première fois le samedi 14 mars à 20h30 au centre culturel de l'Alb'Oru.



Patrizia Gattaceca nous donne trois bonnes raisons de venir voir Carmini.